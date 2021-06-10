Мангистау лидирует среди регионов по итогам пяти месяцев

В ходе заседания Правительства РК были озвучены показатели социально-экономического развития регионов за 5 месяцев.
Мангистауская область показала рост по всем 7 направлениям экономики.
Обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, ввод жилья, торговля, транспорт, частные инвестиции:
- объем обрабатывающей промышленности-104,5%;
– инвестиции в основной капитал-115,1%;
- объем продукции сельского хозяйства-103%;
- объем строительных работ-109,1%;
- темп ввода жилья-106,3%;
– торговля-102,7%;
- транспорт и логстика-108,1%
За первые 5 месяцев 2021 года объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 4,5% и составил 63,5 млрд. тенге. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Мангистауской области Серикбай Трумов.
У нас в регионе в разы выросло производство минеральных удобрений, битума и нефтепродуктов. К примеру, завод "Каспий битум" сегодня покрывает 48% спроса на дорожный битум всей страны, - сказал аким области.
Он также доложил о том, что в текущем году в данном секторе запланирована реализация 8 проектов на 21,7 млрд тенге. В итоге будет создано более 200 рабочих мест.
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