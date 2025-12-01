#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Промышленность Алматы демонстрирует опережающий рост с начала года

Промышленность Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 15:56 Фото: акимат города Алматы
За январь-октябрь 2025 года объем промышленного производства Алматы составил 1 944,2 млрд тенге, увеличившись на 12,3%. Обрабатывающая промышленность выросла на 13,7% и обеспечила свыше 84,5% всего промышленного выпуска.

Об этом сообщили в Управлении предпринимательства и инвестиций Алматы.

Существенный прирост отмечен в машиностроении, производстве минеральной продукции, напитков, бумажных изделий, химической и фармацевтической продукции, а также одежды и изделий из дерева.

Фото: акимат города Алматы

Рост сектора обеспечен увеличением выпуска на крупных и средних промышленных площадках города, в том числе благодаря росту заказов со стороны дилеров, строительных компаний и торговых сетей.

С начала года в индустриальной зоне и специальной экономической зоне "ПИТ" запущено 8 проектов с инвестициями 225,3 млрд тенге. До конца года планируется ввод еще 10 проектов на сумму 80,2 млрд тенге.

Фото: акимат города Алматы

На территории индустриальной зоны функционируют более сотни предприятий с совокупными инвестициями 655,8 млрд тенге и созданием десятков тысяч рабочих мест. С начало текущего года введены новые объекты, обеспечившие свыше 3 тыс. рабочих мест, а также запущены малые промышленные парки.

В СЭЗ "ПИТ" реализованы проекты в сфере цифровых технологий, производства солнечных панелей и медицинского оборудования. До конца года планируется запуск еще двух новых инвестпроектов.

Фото: акимат города Алматы

На текущий момент зарегистрированы 193 участника СЭЗ "ПИТ" (из них 126 участников осуществляют деятельность экстерриториально). Объем вложенных инвестиций составил 258 млрд тенге, объем производства товаров, работ и услуг – 1 трлн тенге, объем экспорта – 17,8 млрд тенге, налоговые отчисления – 72 млрд тенге, создано 6 974 рабочих места.

Фото: акимат города Алматы

Айсулу Омарова
