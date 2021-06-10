Субсидировать экспортные кредиты предложил Президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании иностранных инвесторов предложил начать субсидирование экспортных кредитов, передает корреспондент zakon.kz.

В Казахстане еще не используется широко применяемый в мире инструмент субсидирования экспортных кредитов. Следует в ближайшее время добавить его в линейку инструментов поддержки экспорта. Необходимо предусмотреть правильный регуляторный режим для единого оператора финансовой поддержки экспорта KazakhExport. Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что деньги экспортеры должны получать оперативно и без лишней бюрократии, но и тратить с умом и подотчетно.

Ранее Президент поручил расширить географию экспортных товаров.

Тамила Языкова, Нур-Султан