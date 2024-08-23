Что делать, если деньги есть, но тратить их страшно – психолог

Существует множество способов накопить и сэкономить деньги, но есть те, у кого другая проблема: свободные деньги есть, но тратить их не получается. Человек боится расходов на удовольствия и отдых. Разбираемся, почему так происходит и что с этим делать на Zakon.kz.

Как объясняет клинический психолог Дарья Кузина, причины стоит поискать в прошлом.

Возможно, от расходов удерживают рассказы дедушек и бабушек о том, как приходилось выживать на копейки. Или мешает собственный опыт. Например, человек может помнить, как в самом начале карьеры приходилось растягивать небольшой запас надолго и экономить буквально на всем.

Многих пугает возможная нестабильность в будущем, а также неспособность предсказать перемены. Людям кажется, что подушка безопасности должна быть как можно надежнее.

Деньги в этом контексте становятся символом защиты и контроля. Поэтому любые расходы могут восприниматься как потеря этого контроля, как шаг к возможной катастрофе.

Психолог поясняет: думать о завтрашнем дне и экономить – нормальное поведение, но у человека должны быть свободные деньги на которые можно покупать что-то радующее.

И вот как это сделать:

Убедитесь, что у вас достаточно накоплений

Этот шаг поможет вам снизить уровень тревожности.

Для преодоления этого конфликта важно осознать свои глубинные потребности и страхи, которые стоят за нежеланием тратить деньги.

Отнеситесь к расходам как к инвестиции в себя

Здесь стоит вспомнить о ваших ценностях и приоритетах. Составьте список всех желаемых, но недоступных раньше покупок. Пусть там будут не только вещи. Непременно внесите в перечень поездки, которые вы раньше не могли себе позволить. Курсы, которые казались привлекательными, но слишком дорогими. Хобби, которые тоже требуют денег, но не позволяют заработать. И после этого взгляните на эти предполагаемые расходы как на инвестиции.

Стоит поработать над принятием факта: безопасность не всегда может быть достигнута через материальные средства.

Заведите специальный счет для необязательных трат

Его можно назвать "кошелек для радости" или "для приятных мелочей". Главное назначение этого счета – создать хотя бы небольшой резерв, деньги из которого вы можете тратить свободно. Перечисляйте туда небольшую сумму ежемесячно.

Возможно, вам понравится такой подход и вы решите увеличить процент отчислений – например, до 5-7% от дохода. А потом позволить себе тратить больше. Конечно, не влезая при этом в отложенные резервы.

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