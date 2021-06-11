Казахстанец с тяжелым нокаутом проиграл "Убийце" из UFC в новом промоушне. Видео

Казахстанский боец Арман Оспанов (11-3) провел свой первый бой в американском промоушне Professional Fighters League , сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на турнире PFL 4 в Атлантик-Сити (США, штат Нью-Джерси)

Соперником казахстанцабыл американец Крис Уэйд (18-6) по прозвищу "Убийца из Лонг-Айленда", у которого за плечами есть опыт выступления в UFC — там он провел семь боев. Бой Оспанова и Уэйда в полулегком весе был запланирован на три раунда и закончился победой американского файтера — нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Арман Оспанов с поражения начал выступление в промоушне PFL. Вообще для казахстанца это уже четвертое поражение в его профессиональной карьере. Что касается Криса Уэйда, то он одержал девятнадцатую победу.