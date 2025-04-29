Суперзвезду ММА подозревают в гибели 17-летней девушки в Камеруне

Победитель турнира Professional Fighters League и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну на своем мотоцикле попал в ДТП. Из-за этого инцидента погибла 17-летняя девушка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Essentialsports, данное смертельное происшествие случилось в столице Камеруна – Яунде еще 10 дней назад, но огласке его придали только сейчас.

По одной из версий, мотоцикл Нганну столкнулся с другим авто, где ехала молодая девушка.

После произошедшего Фрэнсис сразу отвез девушку в больницу и оплатил все медицинские услуги, но врачи не смогли ее спасти.

Фото: Instagram/francisngannou

По другой версии, Нцамма Бригитте Мануэлла перебегала дорогу в неположенном месте, и в этот момент ее сбил знаменитый файтер. Инцидент произошел 19 апреля в районе Omnisports, возле шикарного жилого комплекса в мегаполисе Камеруна.

Превысил ли он скорость или девушка проявила неосторожность – эти вопросы остаются открытыми. На данный момент никаких официальных комментариев от самого бойца или полиции не последовало.

Ровно год назад Нганну потерял своего полуторагодовалого сына Коби, о причинах смерти которого файтер не стал распространяться.