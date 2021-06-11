Каждый человек должен быть обогащен культурно и духовно - Марат Омаров

4 июня в Antikor ortalygy города Алматы состоялся прямой эфир с народным артистом Казахстана Маратом Омаровым, сообщает zakon.kz.

Марат Омаров - певец, композитор, лауреат премии Союза молодежи Казахстана, заслуженный артист, а также член Союза композиторов страны.

Артист ответил на вопросы о творчестве, личной жизни и своём отношении к коррупции. Рассказал о важности воспитания молодого поколения, привития принципов добропорядочности и честности.

Каждый человек должен быть обогащен как культурно, так и духовно. Особенно это касается молодых людей, нашего подрастающего поколения. Ведь они будущее Казахстана. Нужно вести здоровый образ жизни, читать больше книг и самосовершенствоваться. Прививать любовь к Родине - что обязательно даст положительный эффект в борьбе с коррупцией, - считает Марат Омаров.

Конечно, такая встреча не могла пройти без живого исполнения популярных песен композитора.

Такой формат продвижения идеологии добропорядочности в рамках проекта «Antikor Live» с привлечением известных личностей Казахстана Антикоррупционной службой по городу Алматы будет продолжена.

Посмотреть эфир можно здесь.