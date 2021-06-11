Марсоход "Чжужун" прислал селфи с Марса

Китайский марсоход "Чжужун" отправил на Землю селфи и немного фото с Марса, сообщает zakon.kz.

По данным ТАСС, три снимка были сделаны собственными камерами марсохода.

А для "селфи" "Чжужуну" пришлось отъехать на около 10 м на юг от посадочной платформы, оставить камеру на поверхности и вернуться на исходную позицию.

Марсоход также сделал панорамное фото равнины Утопия с места приземления и другие снимки поверхности.

На фото посадочной платформы на ее борту можно различить флаг КНР и талисманы Олимпиады в Пекине 2022 года - панду Бин Дуньдунь и китайский фонарик Сюэ Жунжун, - говорится в сообщении.

15 мая автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" совершила успешную посадку на поверхность Марса.

Теперь "Чжужун" занимается исследованием грунта, ионосферы и климата планеты.

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