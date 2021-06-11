Почем маркировка для народа

Накануне введения обязательной цифровой маркировки в РК обувных изделий участники рынка все чаще стали интересоваться: насколько подорожает продукция из-за нанесения на нее цифрового кода Data Matrix.

Маркировка не повлияет на розничную стоимость обуви

Президент Ассоциации предприятий легкой промышленности Любовь Худова утверждает, что на розничную стоимость обуви цифровая маркировка обуви никак не повлияет.

Независимому Казахстану в этом году 30 лет, а мы по-прежнему в страну обувь ввозим тоннами и кубами, в черную. Это никуда не годится. И как раз маркировка - один из инструментов борьбы с теневой экономикой. На стоимость продукции эта процедура никак не повлияет. По нашим подсчётам, на одну пару обуви предприниматель потратит 50-100 тенге.

Внутреннее производство в РК представлено двумя крупными, тремя средними и 55 мелкими производителями. И те немногие казахстанские предприятия, которые развивают производство, утверждают, что контрафактные товары – их главные конкуренты, противостоять которым практически невозможно. Потому-то отечественные предприниматели считают, что введение маркировки создаст равные условия для всех участников, позволит местным производителям развивать свой бизнес и отечественный рынок в целом.

У казахстанских производителей затраты на маркировку будут совсем незначительными.

Мы пока не видим причин глобального повышении стоимости. Наши расходы на маркировку одной пары - это 5-10 тенге максимум, - рассказала Дана Каражанова, финдиректор ТОО "Казлегпром Алматы".

На данный момент теневой рынок обуви в Казахстане оценивается в 48,5%. После введения обязательной цифровой маркировки обуви, которое планируется 1 июля 2021 года, все производители и импортеры должны будут зарегистрироваться в Информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров. В систему будет вноситься вся информация о товаре, чтобы сгенерировать коды маркировки. Стоимость одного такого кода составит 2,68 тенге.

Центр развития цифровой экономики также провел переговоры с 45 зарубежными заводами-производителями, откуда завозится обувь. Большинство из них уже полтора года маркируют обувь для рынка России и готовы предоставлять услуги и для казахстанских импортеров. Так, стоимость услуг маркировки китайских заводов (а это 61% казахстанского импорта) составляет 70 тенге за одну пару. Турецкие заводы готовы маркировать для Казахстана обувь за 70-100 тенге. Несколько дороже окажется маркировка на европейских заводах.

Отечественный предприниматель Толеген Нурмаганбетов работает на рынке 10 лет. Его компания ввозит в Казахстан из Испании порядка 20 тыс. пар обуви в год.

Испанцы берут около одного евро за маркировку. В Казахстане стоимость маркировки дешевле, но процессы еще необходимо обкатывать, - говорит он.

В Центре развития цифровой экономики также уверены, что процесс маркировки не удорожит розничную стоимость продукции.

Мы видим, что сейчас ведется целенаправленная информационная кампания, что из-за маркировки обувь может существенно подорожать. Это - не так. Скорее всего ситуацию заинтересованы раскачивать недобросовестные предприниматели, которые годами создавали теневой оборот и сейчас также не хотят выходить из тени. Все предприниматели, которые легально работают на рынке, поддерживают внедрение цифровой маркировки. Бизнес прекрасно понимает, что это самый эффективный путь к очищению рынка от нелегального товара и возможность нарастить долю рынка его добросовестным участникам, - объясняет Бикеш Курмангалиева, генеральный директор Центра развития цифровой экономики.

Поддержим бизнес, поможем потребителям

Маркировка затронет не только традиционных импортеров, но и, разумеется, относительно новый сегмент рынка – интернет-торговлю. В этом секторе с пониманием относятся к внедрению цифрового учета.

С точки зрения бизнеса и репутации, для нас одним из ключевых плюсов является защита от подделок и контрафакта, при этом и покупатели будут уверены в качестве товаров, - поделилась своим мнением представитель интернет-магазина lamoda.kz Алина Круглова. - Уверены, это приведет к росту выручки, повышению конкурентоспособности "белого" бизнеса и вытеснит с рынка недобросовестных продавцов.