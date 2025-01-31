Эксперты объяснили, почему в Казахстане повышают ставку НДС

В Казахстане размер налога на добавленную стоимость может быть повышен. Эксперты выразили Zakon.kz мнение о том, с чем может быть связано повышение ставки налога на добавленную стоимость и какие причины этому способствовали.

23 января премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел правительственное совещание по вопросам налоговой политики с участием представителей экспертного сообщества и бизнеса. Одной из ключевых тем на встрече стало обсуждение экономических мер для обеспечения устойчивого роста, а также рассмотрение предложений по новым Налоговому и Бюджетному кодексам.

Среди прочего предлагалось поднять НДС, снизить порог для постановки на учет по НДС. Кроме того, предлагалось сократить специальные налоговые режимы (СНР), по которым работает большая часть представителей малого бизнеса.

Эксперты прокомментировали для Zakon.kz эти предложения.

Директор Центра фискальной политики АО "Институт экономических исследований" Ксения Загал пояснила, с чем связано повышение ставки НДС и каковы основные причины.

"Нельзя ограничиться только вопросом повышения ставки НДС – речь идет о внедрении комплекса мер, направленных на структурное оздоровление и улучшение функционирования налогово-бюджетной системы страны в целом. Повышение налогов без учета других факторов приведет к ошибочным решениям и усугубит текущие проблемы фискальной устойчивости государства", – отметила эксперт.

По ее словам, одним из факторов является действующий в настоящее время высокий порог для регистрации в качестве плательщика НДС, который составляет 79 млн тенге. Данный порог необходимо снижать по следующей причине.

"Сегодня в налоговом законодательстве Казахстана предусмотрены легальные способы налоговой оптимизации в виде применения различных специальных режимов налогообложения, что привело к раздробленности бизнеса на мелкие предприятия, многие из которых не являются плательщиками НДС. Это нарушило экономическую природу НДС и полноценное функционирование механизма его зачета, фактически превратив НДС в налог с продаж с эффективной ставкой 12%. Такая ситуация снижает прозрачность налогообложения, увеличивает административные расходы и ведет к недополучению налоговых поступлений, так как многие компании полноценно не участвуют в процессе зачета НДС". Ксения Загал

Снижение действующего порога по НДС позволит расширить налоговую базу и обеспечить более справедливое распределение налогового бремени. Кроме того, неразрывность цепочки по зачету НДС позволит снизить его эффективную ставку до 3-4%, считает специалист.

"В связи с повышением ставки НДС у бизнеса неизбежно возникнут дополнительные издержки. Для смягчения этого эффекта правительство отметило, что готово компенсировать часть издержек через существенное снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, что поможет уменьшить финансовое давление на компании и поддержать деловую активность". Ксения Загал

Вместе с тем эксперт предположила, можно ли ожидать повышения цены на продукты или услуги, если НДС возрастет.

По мнению директора Центра фискальной политики, повышение ставки НДС может повлиять на рост конечной стоимости товаров для потребителей.

"В рамках реализации данной реформы будет предусмотрена индексация адресной социальной помощи, заработных плат и пенсий с учетом темпов инфляции, что обеспечит поддержку социально уязвимых слоев населения и поможет минимизировать негативные последствия для граждан. Повышение ставки окажет давление на инфляцию, но данный эффект будет краткосрочным. В среднесрочном периоде экономика адаптируется под новые условия и окажет положительный эффект в виде дополнительных поступлений, которые будут направляться на развитие реального сектора и создание благоприятных условий для того же самого бизнеса", – сказала Ксения Загал.

В свою очередь заместитель директора Центра фискальной политики АО "Институт экономических исследований" Эльмира Осипова отметила, что в 2023 году НДС уже предлагали поднять до 16%. Но затем это решение отменил сам глава государства Касым-Жомарт Токаев в 2024 году на расширенном заседании правительства.

Но чем же отличается предложение правительства сейчас от того, что предлагали в 2023 году?

Как считает заместитель директора Центра фискальной политики, предложение правительства в 2025 году отличается от предыдущего, прежде всего, более комплексным подходом и дополнительными мерами.

"В 2023 году рассматривалось исключительно повышение ставки НДС, что вызвало опасения относительно его возможного негативного воздействия на потребителей и бизнес, а также подчеркнуло необходимость более взвешенного подхода к таким решениям. Текущее предложение правительства включает не только повышение ставки НДС, но и ряд дополнительных мер, направленных на улучшение налогово-бюджетной системы в целом. Среди них – снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, что поможет компенсировать издержки для бизнеса и смягчить воздействие повышения НДС на инфляцию. Также будет проводиться индексация адресной социальной помощи, заработных плат и пенсий, что обеспечит защиту граждан от повышения цен и инфляционных процессов", – сказала Эльмира Осипова.

Но, исходя из актуальности вопроса по увеличению ставки, следом возникает вопрос: если решение об НДС примут в этом году, когда мы почувствуем изменения? Начнет ли после этого восполняться дефицит бюджета и когда?

На этот вопрос спикер отметила, что первые экономические изменения могут стать вполне заметными в течение нескольких месяцев после введения реформ.

"Бизнес начнет адаптироваться к новым условиям, таким как обязательная регистрация плательщиков НДС, при превышении порога в 15 млн тенге и переход на ежеквартальную уплату налога. Что касается восполнения дефицита бюджета, то начальные поступления от повышения НДС могут поступить в бюджет уже в первые кварталы после вступления реформы в силу. Однако полное компенсирование дефицита может занять несколько лет, что зависит от масштабов повышения ставки и эффективности внедрения сопутствующих налоговых и экономических мер". Эльмира Осипова

Она подчеркнула, что ожидаемые долгосрочные эффекты, такие как стабилизация налоговой базы, повышение фискальной устойчивости и рост доходов, проявятся постепенно, когда система адаптируется и начнет приносить более ощутимые результаты.