Назначен руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции в Алматы

Мурат Ахметов назначен руководителем Департамента Агентства РК по противодействию коррупции в Алматы, сообщает zakon.kz.
Нового руководителя представил Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов.
Мурат Ахметов окончил Казахский государственный университет им. С.Кирова, кандидат юридических наук.
С 1992 по 2005 годы работал на различных должностях в органах прокуратуры Павлодарской области.
В 2005-2007 годы начальник департамента Генеральной прокуратуры РК.
С 2007 по 2014 годы занимал руководящие должности в прокуратуре г. Нур-Султан, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях.
В 2014-2019 годах был руководителем Антикоррупционной службы по Южно-Казахстанской области.
До нынешнего назначения являлся руководителем 1 Департамента Агентства РК по противодействию коррупции.
Хотите быть в курсе важных новостей?