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Назначен руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области

Назначен руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 19:07 Фото: Департамент Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области
Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Максат Жебегенов представил активу области руководителя регионального департамента.

По рекомендации Комиссии при президенте Республики Казахстан по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах приказом председателя Агентства Макажанов Ернар Абсеитович назначен на должность руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области.

Департамент Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 19:07

Фото: Департамент Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области

Ернар Макажанов родился в 1981 году в Алматинской области, в 2002 году окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, в 2008 году – Казахскую академию труда и социальных отношений.

В 2005-2014 годах проходил службу в органах финансовой полиции, работал начальником отдела, заместителем начальника управления Территориального департамента финансовой полиции.

В 2014-2015 годах работал в антикоррупционной службе, в 2015-2017 годах – в службе экономических расследований на должностях руководителя отдела, управления территориальных департаментов государственных доходов.

Департамент Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 19:07

Фото: Департамент Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области

С 2017 года был заместителем руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по г. Алматы, руководителя департамента по Алматинской области, первого заместителя руководителя департамента по Жамбылской области.

С 24 мая 2023 года занимал должность руководителя департамента по Кызылординской области. Имеет специальное звание полковника антикоррупционной службы.

За образцовую службу отмечен государственной наградой – орденом "Айбын" ІІ степени, ведомственными наградами правоохранительных органов и юбилейными медалями.

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