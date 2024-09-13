Назначен руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области
По рекомендации Комиссии при президенте Республики Казахстан по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах приказом председателя Агентства Макажанов Ернар Абсеитович назначен на должность руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области.
Фото: Департамент Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области
Ернар Макажанов родился в 1981 году в Алматинской области, в 2002 году окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, в 2008 году – Казахскую академию труда и социальных отношений.
В 2005-2014 годах проходил службу в органах финансовой полиции, работал начальником отдела, заместителем начальника управления Территориального департамента финансовой полиции.
В 2014-2015 годах работал в антикоррупционной службе, в 2015-2017 годах – в службе экономических расследований на должностях руководителя отдела, управления территориальных департаментов государственных доходов.
Фото: Департамент Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области
С 2017 года был заместителем руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по г. Алматы, руководителя департамента по Алматинской области, первого заместителя руководителя департамента по Жамбылской области.
С 24 мая 2023 года занимал должность руководителя департамента по Кызылординской области. Имеет специальное звание полковника антикоррупционной службы.
За образцовую службу отмечен государственной наградой – орденом "Айбын" ІІ степени, ведомственными наградами правоохранительных органов и юбилейными медалями.