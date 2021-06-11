Илон Маск обратился к Казахстану с видео-приветом

Всемирно известный американский изобретатель, предприниматель и визионер обратился к Казахстану с видеоприветом, передает zakon.kz.

Глава компаний Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск передал привет Казахстану. Данный ролик появился в Telegram-канале бизнесмена, блогера Бейбита Алибекова.

Илон Маск рассказал, что сервис его Tesla Motors запустится в Казахстане в конце этого года, или в крайнем случае в 2022 году.

Наш корреспондент из США Ануарбек Иманбаев (большой Tesla-энтузиаст) передает нам видео с презентации Tesla Plaid. Илон Маск ответил ему, что сервис у Tesla Motors появится в Казахстане если не в конце этого года, то точно в следующем. Илон ушел от ответа про Gigafactory Kazakhstan, упомянув Техас и Берлин, - сообщил Бейбит Алибеков.