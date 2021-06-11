В акимате Алматы прокомментировали ограничение скорости на пр. Аль-Фараби

В акимате Алматы высказались о заявлении министра внутренних дел о возможном ограничении скоростного режима на пр. Аль-Фараби, передает zakon.kz.

Вопрос о переводе скоростного режима на пр. Аль-Фараби с 80 км/ч на 60 км/ч акиматом Алматы не рассматривается, - сообщил пресс-секретарь акима Алматы Асет Мукажанов.

Сегодня, 11 июня, на отчетной встрече с населением министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что акимат Алматы рассматривает вопрос о снижении скоростного режима на пр. Аль-Фараби.

На протяжении 15 лет в Алматы на Аль-Фараби скоростной режим был 80 км/ч. В настоящее время, насколько я знаю, акиматом города рассматривается вопрос о снижении скорости до 60 км/ч, - сказал он.

В 2019 году 15 января на проспекте Аль-Фараби средняя скорость была снижена с 80 до 60 километров в час, а 19 августа уже вернули опять скоростной режим 80 км/ч.