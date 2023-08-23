Акимат Алматы доложил о замене 3% бордюров на аль-Фараби

Стало известно, какой процент бордюров на проспекте аль-Фараби в Алматы действительно заменили на новые. В акимате заявили, что замена коснулась только 3% бордюрных камней, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 23 августа, ремонт бордюров по проспекту аль-Фараби окончательно завершили. В ходе среднего ремонта, который с июля проводили на участке от пр. Достык до ул. Аскарова, дорожники рихтовали гранитные бордюры со сбоями или дефектами.





"Всего на данном участке протяженностью 9,3 км установлено 25,3 тысячи погонных метров бортовых камней. Из них в ходе среднего ремонта демонтировали для выравнивания и рихтовки 16,4 тысячи п. м бордюров, а заменили только 780 п. м бордюров, которые из-за имеющихся дефектов не подлежали повторному использованию. Таким образом, доля замененных бордюров на новые на проспекте составила около 3% (это средний показатель замены на новые по всему городу)", – заявили в пресс-службе акимата.

Необходимость срочной замены 3% бордюров на аль-Фараби в акимате объясняют тем, что бордюрные камни часто повреждаются или смещаются (например, из-за ДТП), что приводит к возникновению трещин. Поэтому перед укладкой нового асфальта дорожные службы выравнивают бордюры и проводят рихтовку (снятие смещенных камней и их установку на уровень проезжей части). В акимате акцентировали внимание на том, что средний ремонт на пр. аль-Фараби завершили почти на две недели раньше установленного срока.

В июле аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района рассказал, почему в городе каждый год меняют бордюры.