Time разместил на обложке Байдена с Путиным "в глазах"

Американский еженедельный журнал Time удивил новой обложкой, на которой разместил Джо Байдена с отражением Владимира Путина в солнцезащитных очках президента США, передает zakon.kz.
Biden takes on Putin https://t.co/8o1tsTV7LD pic.twitter.com/TQGYoSYDF6— TIME (@TIME) June 11, 2021
Напомним, Байден и Путин встретятся в Женеве 16 июня на вилле "Ла Гранж".
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По сообщению Кремля, президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
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