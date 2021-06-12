В Турции обнаружили месторождение золота на миллиарды долларов

Месторождение золота с запасами на сумму более 1,2 миллиарда долларов обнаружено на востоке Турции, заявил в четверг министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк, сообщает zakon.kz.

Трансляцию церемонии чиновник провел в Twitter.

По заявлению Варанка, в районе деревни Моллакара провинции Агры золотодобывающая компания Koza Altin нашла крупные залежи цветных металлов. В новой шахте обнаружены запасы в 20 тонн золота стоимостью 1,2 миллиарда долларов и 3,5 тонны серебра на 2,8 миллиона долларов, уточнил министр.

Варанк отметил, что за последние десять лет уровень инвестиций в добычу золота в стране возрос на 25 процентов. За 2020 год в стране были добыты 42 тонны золота из 18 шахт.

По словам министра, в этом году Турция намерена добыть 45 тонн золота, а цель на ближайшие пять лет — достичь уровня добычи в 100 тонн.