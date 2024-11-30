Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов

В центральной части Китая обнаружили месторождение высококачественной золотой руды с запасами около тысячи тонн золота. Эксперты оценивают его стоимость в более 83 миллиардов долларов, сообщает Zakon.kz.

Такие отзывы специалистов позволяют назвать это месторождение крупнейшим и наиболее ценным из когда-либо найденных, пишет портал ScienceAlert.

"Месторождение расположено в Уезде Пинцзян провинции Хунань. Специалисты Геологического бюро провинции обнаружили в нем 40 золотых жил на глубине до двух километров, а 3D-моделирование указывает на возможность нахождения дополнительных резервов", – говорится в сообщении.

Каждая тонна руды содержит до 138 граммов золота. Это значительно превышает стандартные показатели. Эксперты поясняют, что руда содержанием свыше восьми граммов золота на тонну уже считается высококачественной.

Ранее золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов изготовили в Дубае. Его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории человечества.