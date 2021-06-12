Дополнительный поезд запустят из Алматы до Алаколя

Дополнительный поезд запустят из Алматы до села Достык в Алакольском районе Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Как отметили в АО "Пассажирские перевозки", в связи с возросшим спросом на летний период назначается коммерческий пассажирский поезд №221/222 сообщением "Алматы-2 - Достык" периодичностью курсирования два раза в неделю:

- отправлением со станции "Алматы-2" с 15 июня по 28 августа по вторникам и субботам;

- прибытием/отправлением со станции "Достык" с 16 июня по 29 августа по средам и воскресеньям;

- прибытием на станции "Алматы-2" с 17 июня по 30 августа по четвергам и понедельникам.

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