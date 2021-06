Французы обыграли казахстанцев в финале "Ролан Гаррос"

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев впервые в истории казахстанского тенниса в мужском парном разряде вышли в финал Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), сообщает zakon.kz.

Решающая встреча турнира серии "Большого шлема" между казахстанцами Александром Бубликом/Андреем Голубевым и французами Пьером-Юга Эрбера и Николя Маю продлилась 2 часа 9 минут.

В первом сете казахстанцы выиграли французов со счетом 6:4. Но второй сет выиграли французы со счетом 7:6. В решающем третьем сете сильнее оказались французы - 4:6.

Таким образом, Голубев и Бублик проиграли французам со счетом 1:2.

????????Kazakh-STANS ????????



Alexander Bublik and Andrey Golubev are the first Kazakh men to reach a Grand Slam final. ????#RolandGarros pic.twitter.com/QFkDUZc9TR