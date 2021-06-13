Елизавета II разрезала торт саблей перед саммитом G7

13 июня 2021, 08:36
Фото: Кадр из видео

Королева Великобритании Елизавета II разрезала тор церемониальной саблей на официальном мероприятии в графстве Корнуолл, сообщает zakon.kz.

Как отмечает портал Daily Mail, меч ей принес Эдвард Болито, лорд-лейтенант Корнуолла. Когда адъютант отметил, что для торта есть нож, королева ответила ему: "Я знаю, что есть, но так необычнее".

Чтобы отрезать кусок торта до конца, королева воспользоваться помощью герцогини Корнуольской.

При торжественном разрезании торта также присутствовали невестка Елизаветы II Камилла Паркер-Боулз и жена внука королевы Кейт Миддлтон.

Саммит Группы семи (G7) открылся в пятницу в английском городе Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Первая сессия, в которой участвуют лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также руководители Евросоюза, посвящена восстановлению мира после пандемии коронавируса.


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