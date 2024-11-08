Кусок свадебного торта королевы Елизаветы и принца Филиппа продали на аукционе
Фото: reemandansie
На аукционе Reeman Dansie в Англии был продан кусок свадебного торта родителей короля Чарльза III, сообщает Zakon.kz.
Десерт хранился 77 лет с момента бракосочетания пары в 1947 году в чемодане под кроватью у одной из бывших сотрудниц Холирудского дворца. Угощение ей отправили в знак благодарности за то, что подарила молодоженам сервиз для десертов. Информация об этом появилась на официальном сайте аукционного дома.
Фото: reemandansie
Лот купил житель Китая за 2,8 тыс. фунтов стерлингов. Отмечается, что торт хорошо сохранился из-за алкогольной пропитки.
Также на аукцион в Англии выставлены швейцарские часы пассажира первого класса "Титаника". За них планируют выручить 80 тыс. фунтов стерлингов. Это примерно более 50 млн тенге.
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