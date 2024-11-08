Кусок свадебного торта королевы Елизаветы и принца Филиппа продали на аукционе

На аукционе Reeman Dansie в Англии был продан кусок свадебного торта родителей короля Чарльза III, сообщает Zakon.kz.

Десерт хранился 77 лет с момента бракосочетания пары в 1947 году в чемодане под кроватью у одной из бывших сотрудниц Холирудского дворца. Угощение ей отправили в знак благодарности за то, что подарила молодоженам сервиз для десертов. Информация об этом появилась на официальном сайте аукционного дома.

Фото: reemandansie

Лот купил житель Китая за 2,8 тыс. фунтов стерлингов. Отмечается, что торт хорошо сохранился из-за алкогольной пропитки.

Также на аукцион в Англии выставлены швейцарские часы пассажира первого класса "Титаника". За них планируют выручить 80 тыс. фунтов стерлингов. Это примерно более 50 млн тенге.