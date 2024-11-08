Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кусок свадебного торта королевы Елизаветы и принца Филиппа продали на аукционе

Аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 08:44 Фото: reemandansie
На аукционе Reeman Dansie в Англии был продан кусок свадебного торта родителей короля Чарльза III, сообщает Zakon.kz.

Десерт хранился 77 лет с момента бракосочетания пары в 1947 году в чемодане под кроватью у одной из бывших сотрудниц Холирудского дворца. Угощение ей отправили в знак благодарности за то, что подарила молодоженам сервиз для десертов. Информация об этом появилась на официальном сайте аукционного дома.

Аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 08:44

Фото: reemandansie

Лот купил житель Китая за 2,8 тыс. фунтов стерлингов. Отмечается, что торт хорошо сохранился из-за алкогольной пропитки.

Также на аукцион в Англии выставлены швейцарские часы пассажира первого класса "Титаника". За них планируют выручить 80 тыс. фунтов стерлингов. Это примерно более 50 млн тенге.

Читайте также

Цирк
Выступление животных в цирке запретили в Узбекистане
Гражданство
Владислав Бакальчук рассказал о втором гражданстве в СНГ
Алия Абди
Чарльз III Китай 2024 год Аукционы Алкоголь Англия Еда
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
санкции
Санкции против шести казахстанских компаний ввела Великобритания: кто оказался под запретом
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Пробки, пробка, пробки зимой, пробка зимой, машины, автомобили, трафик, дорога, дорога зимой, дороги зимой, снег, снегопад, снег на дорогах
Атлантический циклон принесет снегопад, ливни и метель в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: