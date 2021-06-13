Врач сборной Дании рассказал, как реанимировали рухнувшего на поле Эриксена

Врач сборной Дании по футболу Мортен Боэсен рассказал, как реанимировали потерявшего сознание Кристиана Эриксена, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сначала он дышал, у него был пульс, но внезапно все поменялось. И, как вы видели, мы начали делать ему искусственное дыхание. Нам удалось реанимировать Кристиана. Когда его везли в больницу, он разговаривал со мной, - сказал врач, слова которого приводит Ассошиэйтед Пресс.

Читайте также: Названа дата перенесенного матча Дания-Финляндия на Евро-2020

Напомним, 12 июня первый матч Группы В чемпионата Европы-2020 между Данией и Финляндией был остановлен. Причина - Кристиану Эриксену в самой концовке первого тайма матча потерял сознание и рухнул на поле.

Футбол - красивая игра, а Кристиан красиво в него играет, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Как сообщили в УЕФА, Кристиан Эриксен получил награду "Звезда матча".

"Футбол - красивая игра, а Кристиан красиво в него играет", - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.



Кристиан Эриксен получил награду "Звезда матча". Поправляйся скорее, Кристиан!#ЕВРО2020 pic.twitter.com/q4QMq0eoNy — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 12, 2021

Прерванная на несколько часов матч группы В, где также выступают россияне, прошла в субботу в Копенгагене и завершилась со счетом 1:0 в пользу Финляндии.