Названа дата перенесенного матча Дания-Финляндия на Евро-2020, передает zakon.kz.

Об этом сообщается в Telegram-канале Матч ТВ.

Обновление в 00:15

УЕФА согласилась по просьбе игроков обеих команд возобновить матч между Данией и Финляндией 13 июня в 00:30 по времени Нур-Султана.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC).



The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half.