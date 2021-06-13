Александр Поветкин объявил о завершении карьеры

Российский боксер Александр Поветкин сделал важное заявление, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, бывший временный чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и бывший регулярный чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе Поветкин объявил о завершении карьеры.

В марте 41-летний боксер проиграл британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом, потеряв пояс временного чемпиона WBC в тяжелом весе. После поединка глава промоутерской компании, представляющей его интересы, Андрей Рябинский заявил о намерении уговорить Поветкина уйти из спорта.

Годы свое берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается, но время дает о себе знать. Александр Поветкин

По словам боксера, никто не отговаривал его завершить карьеру.

Сейчас я сосредоточусь на воспитании молодежи. О бизнесе я не думал. Какой из меня бизнесмен? Я всю жизнь дерусь. Пока я только лечился. Буду заниматься вместе с молодежью, бросать (бокс совсем – прим. ред.) не собираюсь. Жить и тренироваться планирую в Чехове. Александр Поветкин

Он заявил, что не исключает возвращение на ринг через несколько лет.

Я решил: что народ смешить? Надо завершить карьеру уже. Что касается ковида, то он, конечно, сказывался на мне, на моем здоровье. Я не знаю, вернусь ли я через несколько лет. Зарекаться не хочу. Но если будет хорошее предложение, то почему нет? (...) Я хотел и титулы чемпиона мира по разным версиям завоевать, но не все в наших силах. У меня была хорошая, интересная спортивная карьера. Я ни о чем не жалею. Трудно сказать, кто будет моим наследником в моем весе. Много хороших ребят, которые могут проявить себя. Александр Поветкин

В его активе на профессиональном ринге 36 побед при трех поражениях и ничьей.

Поветкин, ставший олимпийским чемпионом в 2004 году, дважды выходил на бои с полноценными чемпионами мира, но в 2013 году уступил украинцу Владимиру Кличко, а в 2018 году - британцу Энтони Джошуа.