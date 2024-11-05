Эмир Кустурица объявил о завершении музыкальной карьеры

69-летний сербский режиссер Эмир Кустурица, который также является лидером музыкальной группы The No Smoking Orchestra, заявил о завершении музыкальной карьеры, сообщает Zakon.kz.

По словам Кустурицы, последние концерты группы прошли два года назад: он выступал в качестве гитариста.

"Последние концерты прошли в Париже и в России. Соединив современную и этническую музыку, мы старались создать терапию для людей, думаю, что у нас это получилось", – сказал он в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Коллектив существовал 25 лет, композиции The No Smoking Orchestra были несколько раз включены в саундтреки к различным кинокартинам.

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