Эмир Кустурица объявил о завершении музыкальной карьеры
Фото: Instagram/emir_kusturica_and_tnso
69-летний сербский режиссер Эмир Кустурица, который также является лидером музыкальной группы The No Smoking Orchestra, заявил о завершении музыкальной карьеры, сообщает Zakon.kz.
По словам Кустурицы, последние концерты группы прошли два года назад: он выступал в качестве гитариста.
"Последние концерты прошли в Париже и в России. Соединив современную и этническую музыку, мы старались создать терапию для людей, думаю, что у нас это получилось", – сказал он в разговоре с корреспондентом ТАСС.
Коллектив существовал 25 лет, композиции The No Smoking Orchestra были несколько раз включены в саундтреки к различным кинокартинам.
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