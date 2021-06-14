В Израиле впервые за 12 лет сменился премьер-министр

Парламент Израиля (Кнессет) утвердил в воскресенье, 13 июня, новое правительство страны, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, новое правительство Израиля сформировано по итогам выборов 23 марта лидерами партий "Еш атид" Яиром Лапидом и "Ямина" Нафтали Беннетом.

60 депутатов Кнессета проголосовали за доверие правительству, 59 высказались против, один воздержался, - заявил спикер парламента Мики Леви после завершения поименного голосования депутатов.

Как указали в парламентской пресс-службе, в ближайшие часы ожидается присяга нового кабмина, которая положит конец длившемуся 12 лет бессменному правлению Биньямина Нетаньяху.

Новым премьер-министром страны стал лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет. Через два года по правилам ротации этот пост займет лидер партии "Еш атид" Яир Лапид.

Биньямин Нетаньяху возглавлял правительство Израиля с 2009 года.