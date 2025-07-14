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Мир

Клевета или Эпштейн работал на Моссад: Такер Карлсон обратился к экс-премьеру Израиля

Такер Карлсон позвал на интервью экс-премьера Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 01:21 Фото: Facebook/tuckercarlsonTCN
Известный американский журналист Такер Карлсон призвал бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета выдать информацию о связях обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейна с израильским правительством, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Вместо того чтобы угрожать в социальных сетях, почему бы вам не дать разумное интервью о связях Джеффри Эпстина с израильским правительством? Мы свяжемся с вашим офисом сегодня утром", – обратился Карлсон к Беннету в соцсетях.

Таким образом журналист отреагировал на пост Беннета о том, что власти Израиля никогда не имели связей с Эпштейном.

"Обвинение в том, что Джеффри Эпштейн каким-то образом работал на Израиль или Моссад, занимаясь шантажом, является категорически и полностью ложным. Поведение Эпштейна, как преступное, так и просто отвратительное, не имело никакого отношения к Моссаду или государству Израиль. Эпштейн никогда не работал в Моссаде. Это обвинение – ложь, распространяемая известными интернет-персонами, такими как Такер Карлсон, которые притворяются, что знают то, чего на самом деле не знают. Они просто выдумывают, говорят это с уверенностью, и эта ложь прилипает, потому что это Израиль. Против моей страны и моего народа обрушилась чудовищная волна клеветы и лжи, и мы больше этого терпеть не будем", – заявил Беннет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его политические оппоненты cфабриковали версию о существовании дополнительных документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

6 июля 2025 года портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных лиц со стороны Эпштейна, наличия якобы существующего списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что "списка клиентов" Эпштейна, о котором говорила ранее министр юстиции, не существует. Основатель SpaceX Илон Маск затем усомнился в том, что Трампу можно верить, если Белый дом не станет публиковать материалы по делу Эпштейна. При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.

Эпштейна задержали 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста прекратили после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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