Клевета или Эпштейн работал на Моссад: Такер Карлсон обратился к экс-премьеру Израиля

Известный американский журналист Такер Карлсон призвал бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета выдать информацию о связях обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейна с израильским правительством, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Вместо того чтобы угрожать в социальных сетях, почему бы вам не дать разумное интервью о связях Джеффри Эпстина с израильским правительством? Мы свяжемся с вашим офисом сегодня утром", – обратился Карлсон к Беннету в соцсетях.

You “just won’t take it anymore”? Instead of issuing threats on social media, why don’t you sit down for a rational interview on Jeffrey Epstein’s ties to the Israeli government? We’ll reach out to your office this morning. https://t.co/klcuAI8Dpl — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) July 14, 2025

Таким образом журналист отреагировал на пост Беннета о том, что власти Израиля никогда не имели связей с Эпштейном.

"Обвинение в том, что Джеффри Эпштейн каким-то образом работал на Израиль или Моссад, занимаясь шантажом, является категорически и полностью ложным. Поведение Эпштейна, как преступное, так и просто отвратительное, не имело никакого отношения к Моссаду или государству Израиль. Эпштейн никогда не работал в Моссаде. Это обвинение – ложь, распространяемая известными интернет-персонами, такими как Такер Карлсон, которые притворяются, что знают то, чего на самом деле не знают. Они просто выдумывают, говорят это с уверенностью, и эта ложь прилипает, потому что это Израиль. Против моей страны и моего народа обрушилась чудовищная волна клеветы и лжи, и мы больше этого терпеть не будем", – заявил Беннет.

As a former Israeli Prime Minister, with the Mossad having reported directly to me, I say to you with 100% certainty:



The accusation that Jeffrey Epstein somehow worked for Israel or the Mossad running a blackmail ring is categorically and totally false.



Epstein’s conduct,… — Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) July 14, 2025

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его политические оппоненты cфабриковали версию о существовании дополнительных документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

6 июля 2025 года портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных лиц со стороны Эпштейна, наличия якобы существующего списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что "списка клиентов" Эпштейна, о котором говорила ранее министр юстиции, не существует. Основатель SpaceX Илон Маск затем усомнился в том, что Трампу можно верить, если Белый дом не станет публиковать материалы по делу Эпштейна. При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.