Погорельцы: Нам не разрешали есть без разрешения акимата

В Актобе выясняют причину крупного пожара в многоквартирном доме. Огонь вспыхнул ночью в подъезде и в считанные секунды перекинулся на квартиры, сообщает zakon.kz.

Все началось примерно в полночь, многие уже спали. Сначала появился едкий запах в доме, а уже после - пламя. Оно перекинулось и на крышу. И тут его начал разносить порывистый ветер, передает Первый канал "Евразия".

Кому-то удалось выбраться из ловушки самостоятельно. Трудно представить, что испытывали они в эти минуты, однако сложнее было тем, кто остался заблокированным в доме, в шаге от смерти.

Люди ждут, чтобы я прыгнул. Я растерялся. Прыгнул, ковер держали 16 человек. Я не пострадал, все нормально. У меня четыре котенка сгорели, рыжий кот, похоронил. житель города Александр Лавриненко

Александр Лавриненко - пенсионер, рад тому, что выжил, но не понимает, как жить дальше. Все сгорело. Не успел даже порадоваться новому холодильнику и стиральной машине. Сейчас помогать некому. Дети переехали в Россию, говорит, один на один остался с бедой.

Из 12 квартир 5 повреждены. У кого огнем, у кого-то водой или жидкостью для тушения пожара.

У меня детки, сноха были, сын. Одного сына год назад похоронила. Сейчас дождь пройдет, у них там дырки, будет у меня все внизу. Пожалуйста, сделайте крышу. жительница города

Жить в таких условиях невозможно. Временно людям предоставили комнаты в общежитии.

Нам в общежитие привезли продукты. Они сказали, не трогайте, пока акимат не разрешит. Мы сутки без воды и кушания сидели, а потом волонтеры привезли нам быстренько покушать. житель города Александр Лавриненко

Получается, чтобы поесть, погорельцы ждали разрешения. Теперь они должны поверить словам чиновников, что им помогут и не оставят в беде.

Квартиры ремонтировать не будем, будет ремонтироваться только крыша и подъезд. Будут изыскиваться средства из резерва. руководитель отдела ЧС аппарата акима города Серик Даулетов

Точные сроки начала и окончания восстановительных работ чиновники назвать не смогли. Погорельцам же придется самим решать вопрос с ремонтом квартир. На одну пенсию, например, Александру Лавриненко его не сделать, а значит, еще долго придется людям жить на пепелище площадью 200 кв м, и следить за проводкой. По предварительной причине, именно она и подвела, неудивительно, дому - почти век.