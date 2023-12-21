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Законодательство РК

Устанавливается ли испытательный срок для работника, приступающего к работе после окончания вуза

Устанавливается ли испытательный срок для работника, приступившего к работе после окончания вуза Фото: pixabay
Устанавливается ли испытательный срок для работника, впервые приступающего к работе после окончания вуза? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно ст. 36 Трудового кодекса РК при заключении трудового договора может быть установлено условие об испытательном сроке для проверки соответствия квалификации работника поручаемой работе. Испытательный срок начинается с даты начала работы, указанной в трудовом договоре.

При этом испытательный срок включается в трудовой стаж работника и не может превышать три месяца.

Для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств организаций испытательный срок может быть увеличен до шести месяцев.

Испытательный срок приостанавливается на период, когда работник фактически отсутствовал на работе.

"Таким образом, установление испытательного срока при приеме на работу (вне зависимости от опыта работы) является правом работодателя", - резюмировали в Минтруда. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали Дорожную карту по разрешению социально-трудовых конфликтов.


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