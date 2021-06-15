В каких регионах Казахстана меньше всего вакцинированных

На сегодняшний день двумя компонентами вакцины от коронавируса привито 1 435 334 человека, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Всего использовано порядка 4 млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 2 547 363 человека, что составляет 25,7% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 1 435 334 человека, - сообщил глава Минздрава на заседании правительства.

Он отметил, что в прививочных пунктах имеется достаточное количество доз вакцины: порядка 1,2 млн доз первого компонента и 914 тыс. второго компонента.

Наименьший процент охвата вакцинацией первым компонентом отмечается в Мангистауской области - 13,2%, Костанайской области - 19,5%. Вторым компонентом в Мангистауской области - 7,3%, - уточнил Цой.

Министр поручил акиматам областей взять под личный контроль вопрос вакцинации населения, проработать дополнительные стимулы и усилить информационно-разъяснительную работу.

Ранее Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в регионах. По его словам, в "красной" зоне остался только Нур-Султан, заболеваемость в городе увеличилась на 7%.

Тамила Языкова, Нур-Султан