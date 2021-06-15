Более 200 фактов проведения незаконных проверок выявлено в Алматинской области

Главой государства в послании народу Казахстана были озвучены требования о недопустимости незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность.

С 1 января 2020 года Указом Президента на проверки субъектов малого и микропредпринимательства объявлен мораторий на проведение проверок и профилактического контроля сроком до 1 января 2023 года.

С момента объявления моратория органами прокуратуры Алматинской области выявлены 244 факта проведения незаконных проверок и иных форм профилактического контроля в деятельности субъектов предпринимательства, в том числе с нарушением требований моратория 128 фактов.

Как отмечает прокуратура области, в прошлом году сотрудник УГД Енбекшиказахского района посетил и проверил деятельность магазина розничной реализации продуктов. В отношении должностного лица прокурором района возбуждено административное производство по ст. 175 КоАП РК и постановлением суда виновное лицо привлечено к административной ответственности.

Кроме того, в 2020 году органам внутренних дел г. Капшагай были проверены два субъекта малого предпринимательства на предмет исполнения требований к объектам уязвимым в террористическом отношении. При этом, субъекты бизнеса не входили в перечень таких объектов. По акту надзора результаты незаконных проверок отменены, виновные лица наказаны.

В текущем году сотрудники полиции под предлогом деятельности мониторинговых групп проводили единоличные проверки в деятельности кафе, ресторанов за соблюдением законности карантинных ограничений. Тогда как органы полиции должны проводить такие проверки только в составе мониторинговых групп. По актам надзора 18 предпринимателей были не допущены к привлечению административной ответственности, виновные полицейские наказаны в дисциплинарном порядке.

Факты незаконных проверок и иных форм профилактического контроля допускались и со стороны других государственных органов контроля. По всем выявленным фактам приняты меры прокурорского реагирования, нарушенные права бизнеса восстановлены.

В целях своевременного реагирования на нарушения прав предпринимателей в Алматинской области созданы и функционируют мобильные группы по защите бизнеса, контакты которых размещены на сайте прокуратуры области.