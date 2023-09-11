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В Туркестанской области за три дня выявлено 13 фактов незаконного недропользования

В Туркестанской области за три дня выявлено 13 фактов незаконного недропользования Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
В Департаменте полиции Туркестанской области была создана специальная группа из числа сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью, Управления местной полицейской службы и специального отряда быстрого реагирования.

Данной группой проведена всесторонняя работа по выявлению фактов незаконной добычи гравия и нанесения ущерба природе в Сайрамском, Шардаринском, Арысском, Отырарском и Келесском районах.

В Туркестанской области за три дня выявлено 13 фактов незаконного недропользования

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В результате полицейскими в Сайрамском районе выявлены 5 фактов, в Келесском – 4, в Арысском – 3 и в Шардаринском – 1.

В Туркестанской области за три дня выявлено 13 фактов незаконного недропользования

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Собранные материалы в отношении правонарушителей направлены в Департамент экологии для привлечения их к ответственности по статье 139 КоАП РК "Нарушение права государственной собственности на недра".

В Туркестанской области за три дня выявлено 13 фактов незаконного недропользования

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Как выяснилось, местные жители пытались вывезти гравий на грузовых автомашинах. Однако, благодаря бдительности сотрудников полиции им не удалось нанести вред природе. Нарушения были своевременно пресечены.

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