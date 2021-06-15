Как будут решать экологическую проблему Алматы 

Как влияет транспортная инфраструктура на экологическое благополучие Алматы и что нужно сделать для улучшения экообстановки в регионе, рассказал аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил Сагинтаев, экологическое благополучие Алматы является одним из главных приоритетов в работе акимата.

В прошлом году выбросы сократились 122 тысячи тонн, это на 3 тонны меньше, чем в 2019 году. Снижение выбросов зафиксировано от автотранспорта на 10 тысяч тонн. Динамика за 11 лет показывает снижение выбросов от передвижных источников и от частного сектора. Вместе с тем отмечается небольшое увеличение выбросов от стационарных источников. Данный показатель связан с работой ТЭЦ-2. Проводится планомерная работа по переводу общественного транспорта на экологически чистый, - сказал он.

На сегодня в системе общественного транспорта задействовано 2 000 автобусов, из них более тысячи - на дизтопливе. Акиматом принято решение о запрете приобретения общественного транспорта на дизельном и бензинном топливе.

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Все действующие контракты ориентированы на поставку только автобусов на газе. Еще один вопрос требует поддержки правительства - это вопрос, связанный с метрополитеном. Сейчас действующие 9 станций перевозят около 16 млн пассажиров в год. Ввод в 2021 году строящихся в настоящее время двух новых станций увеличит пассажиропоток до 32 млн. Строительство новых станций метро просим поддержать вопрос, - попросил градоначальник.

По его словам, проведенный анализ показывает, что в пригородной зоне Алматы у 2000 жителей городов Талгар, Иссык, в 150 тысячи жителей поселка Узынагаш, Каскелен ежедневно прибывают в Алматы на личном автотранспорте. В связи с тем, что отсутствует инфраструктура поставлена задача развития пригородной жд-инфраструктуры, и введения электропоезда.

В связи с чем предлагаем развитие по трем направлениям: Западный Алматы - Каскелен - Узынагаш, протяженностью 60 километров, Северный Алматы - Утеген Батыр - Капшагай, протяженностью 71 км и Восточный Алматы - Талгар, протяженностью 25 км. Сейчас ведутся работы. В будущем мы доложимся по этим вопросам в этом году. В текущем году ведется работа по установке 19 экологических постов на въездах в город. На сегодняшний день установлено 9. За 2 месяца проверки показали, что 11% городского и 13% въезжающего в город автотранспорта не соответствуют экологическим нормам, - подчеркнул Сагинтаев.

Он сообщил, что весной проведены замеры грузовых автотранспортных средств: в итоге не соответствуют нормам 29%.

Данный вопрос - это низкая система штрафов. Например, при первой остановке выписывается штраф 2 МРП, во второй раз - 5 МРП. В третий раз остановки не предусмотрена вовсе. Просим рассмотреть этот вопрос. Что касается выбросов, планомерно принимаются меры по уменьшению выбросов от стационарных источников. По ТЭЦ-2 решен вопрос. По этому вопросу "Самрук-Казына" проводится работа. Мы планируем завершить работу в установленные сроки, - заключил аким.

Оксана Скибан, Нур-Султан