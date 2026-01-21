Ставить датчики оказалось дорого: в Казахстане проблему с большегрузами будут решать иначе

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в Мажилисе 21 января 2026 года рассказал о пересмотре подходов к контролю за движением большегрузов в городах, передает корреспондент Zakon.kz.

В рамках программы мы должны установить по Казахстану 230 таких автоматических станций – именно для защиты городов от большегрузов.



"Наши дороги рассчитаны на нагрузку до 8 тонн на ось, городские – и того меньше. Если туда заезжает тяжелая машина, дорога разрушается сразу. То есть физически при заезде таких автомобилей мы можем просто потерять дорогу. При этом количество осей, которые необходимо установить вдоль городов, очень велико: вы представляете, сколько улиц есть в каждом городе. Экономически это очень сложно. Поэтому сейчас мы рассматриваем новый вариант совместно с городом – обучение "умных" камер для выявления большегрузных автомобилей без установки датчиков осевой нагрузки", – озвучил министр.

По его словам, планы по установке пунктов контроля были пересмотрены из-за высокой стоимости оборудования и необходимости его установки в большом количестве. Даже если придерживаться первоначального плана по установке 230 осей на республиканских и областных дорогах приходилась бы всего одна станция примерно на 800 километров, что недостаточно.

Он также рассказал, что отменять планы предыдущего министра транспорта по борьбе с перегрузами не планируется: пункты контроля продолжают работать, а заезд грузовых автомобилей в обход осевых станций будет фиксироваться и наказываться.

Журналисты напомнили о публикациях в социальных сетях, в которых фиксировались случаи объезда пунктов контроля грузовыми автомобилями по степным дорогам.



"Мы подобные схемы анализируем, как и рассматриваем новые подходы. Мы изучаем международный опыт: решения, применяемые в Российской Федерации и в Европе. Совместно с бизнесом ищем наиболее удобные для них и экономически эффективные для государства решения, чтобы защитить дороги от большегрузов. Если решение будет реализовано через систему камер, а я думаю, что к этому достаточно близки (проблему движения большегрузов. – Прим. ред.), в городах будет решен", – продолжил Нурлан Сауранбаев.

