#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
507.05
594.82
6.51
Общество

Ставить датчики оказалось дорого: в Казахстане проблему с большегрузами будут решать иначе

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 18:38 Фото: unsplash
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в Мажилисе 21 января 2026 года рассказал о пересмотре подходов к контролю за движением большегрузов в городах, передает корреспондент Zakon.kz.

В рамках программы мы должны установить по Казахстану 230 таких автоматических станций – именно для защиты городов от большегрузов.

"Наши дороги рассчитаны на нагрузку до 8 тонн на ось, городские – и того меньше. Если туда заезжает тяжелая машина, дорога разрушается сразу. То есть физически при заезде таких автомобилей мы можем просто потерять дорогу. При этом количество осей, которые необходимо установить вдоль городов, очень велико: вы представляете, сколько улиц есть в каждом городе. Экономически это очень сложно. Поэтому сейчас мы рассматриваем новый вариант совместно с городом – обучение "умных" камер для выявления большегрузных автомобилей без установки датчиков осевой нагрузки", – озвучил министр.

По его словам, планы по установке пунктов контроля были пересмотрены из-за высокой стоимости оборудования и необходимости его установки в большом количестве. Даже если придерживаться первоначального плана по установке 230 осей на республиканских и областных дорогах приходилась бы всего одна станция примерно на 800 километров, что недостаточно.

Он также рассказал, что отменять планы предыдущего министра транспорта по борьбе с перегрузами не планируется: пункты контроля продолжают работать, а заезд грузовых автомобилей в обход осевых станций будет фиксироваться и наказываться.

Журналисты напомнили о публикациях в социальных сетях, в которых фиксировались случаи объезда пунктов контроля грузовыми автомобилями по степным дорогам.

"Мы подобные схемы анализируем, как и рассматриваем новые подходы. Мы изучаем международный опыт: решения, применяемые в Российской Федерации и в Европе. Совместно с бизнесом ищем наиболее удобные для них и экономически эффективные для государства решения, чтобы защитить дороги от большегрузов. Если решение будет реализовано через систему камер, а я думаю, что к этому достаточно близки (проблему движения большегрузов. – Прим. ред.), в городах будет решен", – продолжил Нурлан Сауранбаев.

Ранее стало известно, что в Казахстане изменят подход к строительству дорог в малых селах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Минтранс прокомментировал очереди на границе Казахстана и Кыргызстана
19:15, Сегодня
Минтранс прокомментировал очереди на границе Казахстана и Кыргызстана
В Казахстане изменят подход к строительству дорог в малых селах
17:35, Сегодня
В Казахстане изменят подход к строительству дорог в малых селах
Стоимость авиакеросина снизят в Казахстане
17:52, Сегодня
Стоимость авиакеросина снизят в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: