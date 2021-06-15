В Раде предложили отменить налоговые льготы для Крыма

Депутаты Верховной Рады предложили отменить свободную экономическую зону "Крым" созданную в 2014, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Обозреватель", это приведет к тому, что на жителей полуострова будут распространяться такие же налоговые правила, какие действуют на Украине.

Законопроект еще разрабатывают в Верховной Раде, но принять его за основу хотят уже до того, как состоится саммит "Крымской платформы" в августе.

Общий подход к созданию на временно оккупированной территории Украины свободной экономической зоны уже устарел, он не соответствует ситуации длительной оккупации. Поэтому назрела насущная необходимость в отмене Закона Украины "О создании Свободной экономической зоны "Крым", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По данным РБК, в записке отмечается, что по действующему законодательству украинцы, проживающие в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы. В то же время им недоступны украинские банковские услуги и пенсионное обеспечение.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России.

Украина, США, а также страны Евросоюза не признаю результатов референдума, Киев считает Крым оккупированной территорией.