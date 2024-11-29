В Казахстане предложили отменить 128 налоговых льгот

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на выездном заседании Общественной палаты при Мажилисе 29 ноября 2024 года озвучил, что нового появится в Налоговом кодексе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что глава государства поручил сократить налоговые льготы более чем на 20%.

"В Налоговом кодексе 729 пунктов, имеющих признаки льгот. После анализа у нас 453 нормы на сумму 3,4 трлн тенге определены как льготы. Разница в 276 позиций. Они были признаны не льготами. Почему не льготы? Почему убрали из статистики? Это, например, нулевая ставка НДС на экспорт. Это природа НДС. Метод страны назначения. Или, например, перенос убытков по КПН. Это результат хозяйственной деятельности. И если был убыток, то он перекрывается прибылью. И таких моментов много. А в сумме это 6,1 трлн тенге. Из 453 позиций льгот предлагается отменить 128 налоговых льгот на сумму более 1,3 трлн тенге", – сказал Азамат Амрин.

Далее он подчеркнул, что по 29 льготам на 400 млрд тенге будут ограничены сроки действия. Будут регламентированы процедуры предоставления, анализа и мониторинга налоговых льгот.

Кроме того, по его словам, предложен порог по сумме льгот в размере 10% от ВВП. В случае его превышения льготы предоставляться не будут.

Новый Налоговый кодекс предлагается принять до июля 2025 года с введением в действие с 1 января 2026 года.