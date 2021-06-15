Некачественное жилье для переселенцев в СКО: освобождены от должностей акимы двух районов

15 июня 2021, 12:41
Фото: astrakhanfm.ru

После проверки фактов некачественного жилья в СКО освобождены от должностей акимы Айыртауского и Есильского районов, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал Берик Уали.

Ранее Токаев дал поручение разобраться с проблемами низкого качества жилья, построенного в СКО для переселенцев из южных регионов.

Уали отметил, что по итогам проведенной проверки факты подтвердились. Теперь правительство и акимат области занимаются устранением выявленных недостатков.

За неудовлетворительную организацию работы в данном направлении были освобождены от своих должностей акимы Айыртауского и Есильского районов Северо-Казахстанской области. На заместителя акима области, руководителя областного управления координации занятости и социальных программ, а также акимов пяти районов области были наложены дисциплинарные взыскания, - уточнил пресс-секретарь Президента.


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