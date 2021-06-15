В Мангистау верблюдов кормят картоном

Из-за засухи в Мангистауской области фермеры вынуждены кормить картоном домашний скот, сообщает zakon.kz.

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В акимате области отметили, что не могут комментировать действия каждого жителя, так "они сами знают, что делать".

Да, у нас в этом году была проблема - засуха. Но на данный момент корма в регион уже поставляются. Предприниматели из Актюбинской области завозят в регион корма, - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в области из-за сильной засухи гибнет скот. Весна в регионе выдалась практически без дождей, поэтому травы на пастбищах очень мало.

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Позднее министр сельского хозяйства Сапархан Омаров заявил, что ответственность за гибель лошадей в Мангистау лежит на районных акиматах.

Да, я считаю, что это недоработка районных акиматов. Они ситуацию на местах знают лучше, чем в министерстве, либо в областном акимате. Если бы они сигнализировали заранее и предложили меры поддержки, мы, конечно, со стороны правительства оказали бы помощь, как и сейчас, - уточнил министр.

В свою очередь, аким области Серикбай Трумов сообщил, что в целях увеличения запасов кормов из местного бюджета выделено более 200 млн.

Сильная засуха, которая наблюдается в регионе последние годы оказывает пагубное влияние на животноводство. Для сохранения поголовья скота в условиях засухи в области создан специальный штаб для принятия мер по обеспечению хозяйств кормами. Заключен меморандум с акиматом Актюбинской области. В том числе согласованы поставки кормов в необходимом количестве и предоставление земельных участков под пастбища и сенокосы мангистауским животноводам. Мы уже начали эту работу. В целях формирования запаса кормов из местного бюджета выделено 200 млн. тенге. Отгруженные корма из соседних областей доставляются аграриям региона, - отметил он.