Для охраны границы между Южной Кореей и КНДР наймут роботов

Республика Корея планирует развернуть в районе границы с КНДР самообучающихся роботов с искусственным интеллектом, сообщает zakon.kz.

По данным ТАСС, первые-роботы пограничники будут работать с южной стороны демилитаризованной зоны с октября.

Роботы будут передвигаться по специальным рельсам со скоростью до пяти метров в секунду и нести дежурство круглосуточно. Устройства оснащены наклонно-поворотной камерой высокого разрешения и современными сенсорами, - говорится в сообщении.

Кроме того, искусственный интеллект робота будет самостоятельно анализировать звуки и изображение с камеры и оповещать операторов в случае обнаружения подозрительной активности.

Демилитаризованная зона шириной в 4 км растянулась через полуостров на 241 км.