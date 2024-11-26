Южная Корея стала мировым лидером по числу промышленных роботов

Страна больше всех остальных в мире использует в качестве рабочей силы роботов, сообщает Zakon.kz.

По данным специализированного издания о робототехнике IFR, уже более 10% рабочей силы в Южной Корее составляют именно роботы. По подсчетам аналитиков, на каждые 10 тыс. сотрудников там приходится по 1012 промышленных роботов. И ежегодно их число растет в среднем на 5%.

Также в десятку лидеров по роботизации предприятий попали:

Сингапур – 770 роботов на 10 тыс. человек;

Китай – 470 роботов;

Германия – 429 роботов;

Япония – 419 роботов;

Швеция – 347 роботов;

Дания – 306 роботов;

Словения – 306 роботов;

Швейцария – 302 робота;

США – 295 роботов.

Ким Кардашьян недавно похвасталась своей дружбой с роботом-гуманоидом Optimus, а в одном из кафе Токио гостей обслуживают управляемые инвалидами роботы.