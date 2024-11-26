Южная Корея стала мировым лидером по числу промышленных роботов
Фото: pixabay
Страна больше всех остальных в мире использует в качестве рабочей силы роботов, сообщает Zakon.kz.
По данным специализированного издания о робототехнике IFR, уже более 10% рабочей силы в Южной Корее составляют именно роботы. По подсчетам аналитиков, на каждые 10 тыс. сотрудников там приходится по 1012 промышленных роботов. И ежегодно их число растет в среднем на 5%.
Также в десятку лидеров по роботизации предприятий попали:
- Сингапур – 770 роботов на 10 тыс. человек;
- Китай – 470 роботов;
- Германия – 429 роботов;
- Япония – 419 роботов;
- Швеция – 347 роботов;
- Дания – 306 роботов;
- Словения – 306 роботов;
- Швейцария – 302 робота;
- США – 295 роботов.
Ким Кардашьян недавно похвасталась своей дружбой с роботом-гуманоидом Optimus, а в одном из кафе Токио гостей обслуживают управляемые инвалидами роботы.
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