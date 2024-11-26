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Южная Корея стала мировым лидером по числу промышленных роботов

Роботы, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 07:00 Фото: pixabay
Страна больше всех остальных в мире использует в качестве рабочей силы роботов, сообщает Zakon.kz.

По данным специализированного издания о робототехнике IFR, уже более 10% рабочей силы в Южной Корее составляют именно роботы. По подсчетам аналитиков, на каждые 10 тыс. сотрудников там приходится по 1012 промышленных роботов. И ежегодно их число растет в среднем на 5%.

Также в десятку лидеров по роботизации предприятий попали:

  • Сингапур – 770 роботов на 10 тыс. человек;
  • Китай – 470 роботов;
  • Германия – 429 роботов;
  • Япония – 419 роботов;
  • Швеция – 347 роботов;
  • Дания – 306 роботов;
  • Словения – 306 роботов;
  • Швейцария – 302 робота;
  • США – 295 роботов.

Ким Кардашьян недавно похвасталась своей дружбой с роботом-гуманоидом Optimus, а в одном из кафе Токио гостей обслуживают управляемые инвалидами роботы.

Алия Абди
Китай Сингапур Южная Корея 2024 год Рейтинги Роботы Технологии Цифровые технологии Работа
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