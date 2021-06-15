В Семее подтвердили, что ветеринары утилизируют больной скот

В Управлении ветеринарии ВКО опровергли информацию о том, что больной скот изъяли у владельца и не утилизировали по правилам, передает zakon.kz.

В социальных сетях появилась информация о том, что в селе Караколь, в 40 км от Семея, у владельца изъяли скот и увезли в неизвестном направлении. Также автор сообщения утверждает, что скотомогильник в районе не огражден, а туши животных не утилизируют, пишет altaynews.

В Управлении отметили, что с ситуацией в селе Караколь ознакомлены.

9 июня специалист управления прибыл в село Караколь для транспортировки больного скота в убойный цех. Перевозка и убой проводились в присутствии владельца животных, акт об этом имеется, - рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что трупы животных, фото которых опубликовано в соцсети, найдены не на скотомогильнике, а на несанкционированной свалке. По данному факту в отношении акима района выдано предписание об утилизации туш.