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Сибирская язва подтвердилась у мясника в Атырау

Сибирская язва, карантин, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 14:01 Фото: Zakon.kz
В Атырауской области для контроля за ввозом крупного рогатого скота установлены четыре полицейских и ветеринарных контрольно-пропускных пункта. Перевозка и убой животных без необходимых документов строго запрещены, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам пресс-секретаря акима Атырауской области Руслана Джумагазиева, по результатам лабораторного анализа у одного работника убойного пункта подтвержден диагноз "кожная сибирская язва". Пациент сейчас находится в больнице. В соответствии с утвержденным медицинским протоколом проходит лечение. Сейчас его состояние стабильное. У остальных людей симптомов заболевания не обнаружено.

"В очаге инфекции продолжается проведение работ в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами. Специалисты ветеринарного контроля завершили полную вакцинацию всех животных, находящихся на карантинной территории. Ведутся дезинфекционные работы", – отметил Руслан Джумагазиев.

Для контроля за ввозом крупного рогатого скота в области во всех контрольно-пропускных пунктах проверяются документы, подтверждающие проведение прививок, осматривается состояние животных, проводится термометрия. В целях санитарной безопасности подобные мероприятия были организованы и на убойных пунктах города Атырау. Перевозка и убой скота без ветеринарных документов строго запрещены.

Ранее Zakon.kz сообщал, что в связи с обнаружением сибирской язвы у погибшего животного на территории убойного цеха КХ "Асыл-Агро" 20 ноября введен карантин на территории хозяйства.

Позже стало известно, что из 17 жителей, контактировавших с погибшим животным, у одного были обнаружены симптомы заболевания.

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