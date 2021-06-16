Сотрудников ресторана арестовали за нежелание давать полиции бесплатные бургеры

Сотрудников ресторана быстрого питания в Пакистане арестовали из-за того, что они отказались бесплатно кормить бургерами полицейских, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал "360".

Правоохранители поначалу угрожали сотрудникам сети Johnny & Jugnu за отказ выдать еду бесплатно, а на следующий день взяли под стражу менеджера и еще 18 работников ресторана без объяснения причин, - говорится в заявлении компании.

Руководство утверждает, что персоналу даже не разрешили закрыть заведение.

Фритюрницы продолжали работать, а клиенты — ждать свои заказы. Сотрудников ресторана продержали в участке семь часов. Это не первый раз, когда что-то подобное происходит с нашей командой, но мы хотим убедиться, что этот — точно последний, — говорится в сообщении Johnny & Jugnu.

Девять сотрудников правоохранительных органов, причастных к инциденту, временно отстранены от службы.

Никому не разрешается брать закон в свои руки. Мы не потерпим несправедливость. Все они будут наказаны, — написал начальник местного отделения полиции.