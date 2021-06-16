Сотрудников ресторана арестовали за нежелание давать полиции бесплатные бургеры

Сотрудников ресторана быстрого питания в Пакистане арестовали из-за того, что они отказались бесплатно кормить бургерами полицейских, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал "360".
Правоохранители поначалу угрожали сотрудникам сети Johnny & Jugnu за отказ выдать еду бесплатно, а на следующий день взяли под стражу менеджера и еще 18 работников ресторана без объяснения причин, - говорится в заявлении компании.
Руководство утверждает, что персоналу даже не разрешили закрыть заведение.
Фритюрницы продолжали работать, а клиенты — ждать свои заказы. Сотрудников ресторана продержали в участке семь часов. Это не первый раз, когда что-то подобное происходит с нашей командой, но мы хотим убедиться, что этот — точно последний, — говорится в сообщении Johnny & Jugnu.
Девять сотрудников правоохранительных органов, причастных к инциденту, временно отстранены от службы.
Никому не разрешается брать закон в свои руки. Мы не потерпим несправедливость. Все они будут наказаны, — написал начальник местного отделения полиции.
لاہور - ایس ایچ او ڈیفنس سی کو نجی ریسٹورنٹ کے عملے کو حراست میں لینے کے واقعے پر آئی جی پنجاب کا نوٹس، ایس ایچ او حماد اختر ملوث عملہ سمیت معطل۔ قانون کوہاتھ میں لینےکی اجازت کسی کو نہیں، واقعہ میں ملوث تمام اہلکاروں کوسزا دی جائے گی۔ انعام غنی@InamGhani @OfficialDPRPP pic.twitter.com/k0PV3VLRCn— Mansoor Azam Qazi (@MansoorAzamQazi) June 13, 2021
Хотите быть в курсе важных новостей?