Сбил насмерть и скрылся: сотрудника полиции арестовали в Атбасаре

19 августа 2024 года постановлением Атбасарского районного суда Акмолинской области сотрудника полиции, совершившего смертельное ДТП, арестовали на два месяца, сообщает Zakon.kz.

Ночью 18 августа около магазина в городе Атбасаре, со слов очевидцев, автомобиль Lada сбил пассажиров, которые шли по краю дороги. В результате от полученных травм на месте скончалась 34-летняя женщина, еще одну, 28-летнюю пострадавшую госпитализировали с травмами. Оказалось, что за рулем был 30-летний сотрудник полиции.

В настоящее время следствие вменяет подозреваемому совершение ДТП, повлекшее тяжкие последствия – смерть человека, а также причинение вреда здоровью потерпевшей.

"Кроме того, после совершения ДТП подозреваемый И. не предпринял мер к оказанию медицинской помощи потерпевшим, скрылся с места преступления (ч. 3 ст. 345, ст. 347 УК)", – сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда.

Как стало известно, 16 августа 2024 года данный сотрудник полиции был привлечен к административной ответственности за превышение скорости.

"Суд считает, что подозреваемый И., находясь на свободе, будет препятствовать объективному расследованию дела, путем оказания воздействия на свидетелей, может скрыться от органов уголовного преследования и суда", – пояснили в суде.

В связи с этим его взяли под стражу на два месяца, на время расследования уголовного дела.

Постановление суда не вступило в законную силу.

19 августа мы писали о сотруднике полиции, который убеждал жителей двух сел брать для него кредиты. А деньги он проигрывал на ставках.