Футболистки сборной Казахстана всухую разгромили Армению во время реванша

16 июня 2021, 08:57
Фото: prosports

Женская сборная Казахстана по футболу провела второй товарищеский матч с командой Армении, сообщает zakon.kz со ссылкой на prosports.kz.

Встреча в Ереване завершилась со счетом 3:0. В составе сборной Казахстана голами отметились Бегаим Киргизбаева, Светлана Бортникова и Асельхан Турлыбекова.

Таким образом, подопечные Калояна Петкова взяли реванш за поражение в первой игре, которая прошла 12 июня на том же стадионе и завершилась со со счетом 2:1 в пользу Армении.


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