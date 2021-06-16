Как подготовиться к сезону загара и кому не стоит загорать, рассказали врачи, сообщает zakon.kz.

В интервью радио Sputnik косметолог Анна Кугук назвала три главных противопоказания для загара.

В первую очередь, загорать не рекомендуется две недели после практически любых пилингов. Последствием будет нежелательная пигментация. Также если в составе косметики есть кислоты, рекомендуется эту косметику оставить на осенне-зимний период, либо использовать только на ночь. Еще одно противопоказание – это розацеа: аутоиммунное заболевание, которое выражается как покраснение кожных покровов, – сказала врач.

По ее словам, главные помощники в солнечное время – это кремы с SPF (фактором защиты от солнца), солнцезащитные очки и головной убор.

Всем рекомендую наносить SPF-крем, если ультрафиолетовый индекс (UV) 4 и выше, – уточнила Кугук.

Даже, если у вас нет противопоказаний для загара - загорать можно и нужно утром до 10 утра либо после 17 часов.

В остальные часы лучше избегать прямых солнечных лучей, находиться в тени либо в одежде и использовать солнцезащитные средства, – заклчила Анна Кугук.