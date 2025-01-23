Врач рассказала, кому не стоит есть бананы
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Гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко назвала заболевания, при которых людям лучше отказаться от бананов, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, бананы не рекомендуется употреблять людям с эрозивно-язвенными повреждениями желудка и синдромом раздраженного кишечника.
"Банан содержит в себе полезные вещества, среди которых витамины группы B, витамины С, железо, кальций, калий, фтор и фосфор. Однако при эрозивно-язвенных повреждениях желудка, бананы в том числе тоже противопоказаны. Но из всех остальных фруктов этот более щадящий", – цитирует Ильяшенко РИА Новости.
По словам гастроэнтеролога, банан не стоит употреблять людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, синдромом раздраженного кишечника, в связи с тем что он способен вызвать метеоризм и вздутие живота из-за высокого содержания растворимой клетчатки и сахарных спиртов.
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