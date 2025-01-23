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Врач рассказала, кому не стоит есть бананы

Кому не стоит есть бананы, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 13:35 Фото: pexels
Гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко назвала заболевания, при которых людям лучше отказаться от бананов, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, бананы не рекомендуется употреблять людям с эрозивно-язвенными повреждениями желудка и синдромом раздраженного кишечника.

"Банан содержит в себе полезные вещества, среди которых витамины группы B, витамины С, железо, кальций, калий, фтор и фосфор. Однако при эрозивно-язвенных повреждениях желудка, бананы в том числе тоже противопоказаны. Но из всех остальных фруктов этот более щадящий", – цитирует Ильяшенко РИА Новости.

По словам гастроэнтеролога, банан не стоит употреблять людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, синдромом раздраженного кишечника, в связи с тем что он способен вызвать метеоризм и вздутие живота из-за высокого содержания растворимой клетчатки и сахарных спиртов.

Ранее специалисты рассказали, кому не стоит следовать тренду выпивать воду с лимоном утром натощак. 

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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