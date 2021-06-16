Комика Нурлана Сабурова выдвинули на пост акима Степногорска

16 июня 2021, 12:02
Фото: hsmedia.ru

Неравнодушные жители Степногорска выступили с необычным заявлением - они предложили известному комику Нурлану Сабурову баллотироваться в акимы города, сообщает zakon.kz.

Общественники отмечают, что с городом у юмориста взаимная любовь.

Мы оцениваем ваши шансы на победу как высокие. Вы абсолютный продукт Степногорска, – говорят они.

По данным Azattyq Rýhy, в Степногорске и его окрестностях сотни проблем: экология, недостроенные многоэтажки, ЖКХ, благоустройство.

Городу необходим хозяйственник с современными взглядами, – добавили общественники.

Кандидатура Сабурова выбрана не случайно - комик поддержал горожан, протестующих против строительства комплекса по утилизации ПХД и СОЗ-содержащих отходов. В результате, им удалось отстоять город.


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