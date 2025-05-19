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Культура и шоу-бизнес

Известного комика Нурлана Сабурова задержали в московском аэропорту

Нурлан Сабуров, комики , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 19:14 Фото: Instagram/nurlan__saburov
Известного комика Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево в Москве за нарушение миграционного законодательства, речь идет о просрочке миграционного учета (статья 18.8 КоАП РФ), сообщает Zakon.kz.

Как пишет 19 мая Telegram-канал Mash, Нурлана Сабурова оштрафовали на 5 000 рублей за нарушение сроков миграционного учета.

"Теперь ему необходимо покинуть территорию России и заново въехать уже в рамках закона. Запрет на въезд в страну артисту не назначили", – говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что Нурлан Сабуров взорвал Сеть новым эффектным видео. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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