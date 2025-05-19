Известного комика Нурлана Сабурова задержали в московском аэропорту
Фото: Instagram/nurlan__saburov
Известного комика Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево в Москве за нарушение миграционного законодательства, речь идет о просрочке миграционного учета (статья 18.8 КоАП РФ), сообщает Zakon.kz.
Как пишет 19 мая Telegram-канал Mash, Нурлана Сабурова оштрафовали на 5 000 рублей за нарушение сроков миграционного учета.
"Теперь ему необходимо покинуть территорию России и заново въехать уже в рамках закона. Запрет на въезд в страну артисту не назначили", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Нурлан Сабуров взорвал Сеть новым эффектным видео.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript